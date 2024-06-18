В Красноярском крае крупному похитителю черемши грозит до четырех лет колонии

В Минусинске на 55-летнего похитителя черемши завели уголовное дело. Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, любителю дикого чеснока грозит до четырех лет колонии.
В дежурную часть позвонил горожанин, который рассказал, что прямо сейчас незнакомец похищает его черемшу. Полицейские незамедлительно выехали на место.
Оказалось, что между продавцом и покупателем вспыхнула ссора, после которой разгоряченный мужчина начал загружать неоплаченный товар в свой багажник. Ему удалось похитить 76 связок травянистого растения стоимостью более 15 тысяч рублей.
Мужчину задержали. Дело завели по статье «Грабеж».
Отмечается, что похищенная таежная зелень не попала в салат похитителя — ее вернули в полном объеме законному владельцу.