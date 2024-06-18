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Источник сообщил о задержании гендиректора «Кухни на районе»

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следователи задержали гендиректора компании «Кухня на районе» Антона Лозина по делу о массовом отравлении в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: Агентство «Москва»

«Среди задержанных — генеральный директор “Кухни на районе” Антон Лозин», — сказал собеседник агентства.

По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил он.

О задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг ранее сообщил СК. В ведомстве уточнили, что речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества. Названия фирм и фамилии задержанных в СК не назвали.

Как сообщала накануне заммэра столицы Анастасия Ракова, к врачам в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.

Кроме Москвы с признаками ботулизма госпитализировали жителей Нижегородской области и Казани.

Пострадавшие заказывали лобио в «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

Как сообщил РИА Новости инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет.