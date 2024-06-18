Источник сообщил о задержании гендиректора «Кухни на районе»

О задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг ранее сообщил СК. В ведомстве уточнили, что речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества. Названия фирм и фамилии задержанных в СК не назвали.