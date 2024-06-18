Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с поставщиками некачественной продукции, они оперативно найдут им замену, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
«Поставщиков ведь объявили. Зачем выводить блюда? Достаточно поменять поставщика», — ответил Миронов на вопрос о том, не выводят ли рестораны из меню блюда с консервированным тунцом и фасолью на фоне случаев отравления в России.
«Возможно, с ними вообще никто из рестораторов не работал», — добавил он уточнив, что если найдутся те, кто все-таки работал с «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Гастропортом», то они «просто срочно поменяют поставщиков».
В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».
Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.