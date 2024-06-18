В Самарской области за несколько часов в реках утонули три человека

Жители Самарской области из-за жары устремились на водоемы. Однако не все из них соблюдают правила безопасности, что приводит к печальным последствиям. По данным ГУ МЧС по региону, меньше чем за сутки в реках утонули три человека.
Так, вечером в понедельник, 17 июня 2024 года, водолазы ПСС достали из реки Самары в Куйбышевском районе областной столицы тело мужчины. Его личность пока неизвестна. Спустя примерно три часа из той же реки, но уже в Кировском районе, извлекли тело 35-летнего мужчины.
Еще один несчастный случай произошел утром во вторник, 18 июня 2024 года, на реке Волге в Октябрьске. Примерно в 8:10 очевидцы обнаружили там тело 68-летней женщины.