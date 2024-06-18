Воспитателя уволили из детского лагеря в Усольском районе: она била детей

Воспитательница, которая тренирует детей в отделении дзюдо усольского муниципального «Спортивного центра», свою вину признала. Руководство лагеря говорит, что нареканий к её работе не было за все две недели первой смены. Дети из отряда хорошо знакомы с этой девушкой — они специально приезжают к ней, поскольку занимаются у неё в секции. Следов от избиения у детей нет.