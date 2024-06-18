Воспитателя уволили из детского лагеря в Усольском районе: она била детей

Ролик появился в телеграм-канале «Усолье в кубе», но дети из отряда и их родители встали на защиту тренера. А воспитателя всё равно уволили.
Инцидент, по данным СУ СКР по Иркутской области, произошёл 14 июня. Тренер потом пояснила, что она устроила разнос воспитанникам за нарушение режима и сладости на территории лагеря. Ролик снимал подросток, который комментировал, что хочет, чтобы воспитательницу уволили.
Воспитательница, которая тренирует детей в отделении дзюдо усольского муниципального «Спортивного центра», свою вину признала. Руководство лагеря говорит, что нареканий к её работе не было за все две недели первой смены. Дети из отряда хорошо знакомы с этой девушкой — они специально приезжают к ней, поскольку занимаются у неё в секции. Следов от избиения у детей нет.
А в Усолье в защиту тренера собрались родители детей, которые ходят в секцию. Ни одной жалобы на тренера никогда не поступало, не поступило и сейчас. Родители и дети целиком поддерживают тренера. Полиция и следком, а также прокуратура, проводят свои проверки в лагере. По их результатам будет принято процессуальное решение.
А кто всё-таки хотел, чтобы её уволили?