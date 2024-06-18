Инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Ранее во вторник столичный главк СК сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы были задержаны трое фигурантов.
«Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти — то есть больше тридцати лет назад», — сказал Поздняков.
Он добавил, что при первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться к врачам.
«Дело в том, что ботулизм начинается под маской нетяжелой кишечной инфекции, то есть рвота, диарейный синдром и температура. А все проявления, связанные с параличом мускулатуры, появляются позже», — объяснил врач.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».