Роспотребнадзор обзванивает нижегородцев, купивших салат «Лобио»

14 больных с ботулизмом находятся в инфекционных больницах Нижнего Новгорода на утро 18 июня, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, установлен круг покупателей салата «Лобио» — это 102 человека.
Роспотребнадзор обзванивает нижегородцев на предмет выявления лиц с симптомами заболевания и с рекомендациями обратиться за медпомощью при их наличии.
«Остатки салата изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании», — говорится в сообщении.
Напомним, четверых заболевших ботулизмом нижегородцев подключили к аппарату ИВЛ.
Среди заболевших — один несовершеннолетний.