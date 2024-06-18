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Роспотребнадзор обзванивает нижегородцев, купивших салат «Лобио»

Остатки салата изъяты из точек реализации.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

14 больных с ботулизмом находятся в инфекционных больницах Нижнего Новгорода на утро 18 июня, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, установлен круг покупателей салата «Лобио» — это 102 человека.

Роспотребнадзор обзванивает нижегородцев на предмет выявления лиц с симптомами заболевания и с рекомендациями обратиться за медпомощью при их наличии.

«Остатки салата изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании», — говорится в сообщении.

Напомним, четверых заболевших ботулизмом нижегородцев подключили к аппарату ИВЛ.

Среди заболевших — один несовершеннолетний.