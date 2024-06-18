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97 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области

97 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области в начале июня, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Всего выявили 773 случая нарушения миграционного законодательства. В отношении нарушителей составили административные протоколы с наложением штрафа.

Кроме того, 97 иностранцев в регионе решили выдворить за пределы страны.

Также полицейские обнаружили 80 случаев подделки документов, фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев. В 25 случаях возбудили уголовные дела.

«За время несения службы при надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 174 административных правонарушения, допущенных иностранными водителями», — добавили в МВД.

Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что силовики пресекли канал нелегальной миграции в Нижегородской области.