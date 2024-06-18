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В Башкирии почти неделю ищут пропавшую в День России пенсионерку

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 12 июня.

В Башкирии почти неделю ищут пропавшую пенсионерку. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», 63-летняя Елена Шаймарданова из села Субханкулово Туймазинского района ушла из дома в неизвестном направлении 12 июня, в День России.

Предположительно, исчезнувшая была одета в футболку в горошек или в рубашку в сине-белую клетку, черное трико и розовые тапочки.

Рост 165 см, плотное телосложение, седые волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.