В Башкирии почти неделю ищут пропавшую в День России пенсионерку

В Башкирии почти неделю ищут пропавшую пенсионерку. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», 63-летняя Елена Шаймарданова из села Субханкулово Туймазинского района ушла из дома в неизвестном направлении 12 июня, в День России.