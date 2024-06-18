У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества

«При проведении обыска в домовладении подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято, согласно экспертизе, вещество метательного действия — дымной порох массой 504 грамма, исправная и пригодная для стрельбы винтовка», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации полиции, у мужчины нашли патрон, изготовленный самодельным способом и пригодный для производства холостого выстрела, гильзу и 28 капсюлей — конструктивные элементы патронов, непригодные для стрельбы.
«Керчанин пояснил, что найденное вещество — это охотничий порох, который он нашел в 1990 годах и хранил для собственного использования, однако охотником мужчина никогда не был», — уточняют в полиции.
Следствие выясняет все обстоятельства нахождения у пенсионера взрывоопасного предмета.
На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.
В начале июня стало известно, что житель Бахчисарайского района ответит в суде за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотиков.