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У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества

СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. 74-летнего жителя Керчи подозревают в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.

«При проведении обыска в домовладении подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято, согласно экспертизе, вещество метательного действия — дымной порох массой 504 грамма, исправная и пригодная для стрельбы винтовка», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации полиции, у мужчины нашли патрон, изготовленный самодельным способом и пригодный для производства холостого выстрела, гильзу и 28 капсюлей — конструктивные элементы патронов, непригодные для стрельбы.

«Керчанин пояснил, что найденное вещество — это охотничий порох, который он нашел в 1990 годах и хранил для собственного использования, однако охотником мужчина никогда не был», — уточняют в полиции.

Следствие выясняет все обстоятельства нахождения у пенсионера взрывоопасного предмета.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

В начале июня стало известно, что житель Бахчисарайского района ответит в суде за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотиков.