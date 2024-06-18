Зараженные ботулизмом в Казани: последние новости, где остатки опасного салата и количество пострадавших

Из 14 пострадавших после употребления’Салата Лобио’ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» в Казани восемь человек находятся тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора всего в Татарстане этот опасный салат купили 116 человек. Их обзвонили и расспросили насчет симптомов, а также дали им рекомендации по обращению за медпомощью при выявления признаков отравления. О новых госпитализированных после этого не сообщается.