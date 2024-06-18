Зараженные ботулизмом в Казани: последние новости, где остатки опасного салата и количество пострадавших

Порядка 149 человек по России заразились ботулизмом после употребления «Салата Лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Отравление зафиксировали в трех городах: Москве, Нижнем Новгороде и столице Татарстана. Рассказываем, что известно к этому часу об отравлении салатами ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» в Казани 2024.
Отравление салатами ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» в Казани 2024: что известно
По информации на 18 июня, в Казани ботулизм выявили у 14 человек. Все они употребляли «Салат Лобио» от московского производителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», более известного как «Кухня на районе».
К жителям столицы Татарстана опасная продукция попала через ритейлеров: популярные сервисы доставки и розничные магазины. Продукцию указанных производителей сейчас сняли с продажи до окончания расследования. Остатки салата в количестве 136 порций изъяли с точек реализации и отправили на лабораторные исследования. О случаях реализации в розничной сети или через сервисы доставки указанной продукции просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Руководство ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», в свою очередь, заявило, что причиной массового отравления могла стать недоброкачественная консервированная фасоль в салате от одного из их поставщиков. Идет проверка всего технологического процесса.
Пострадавшие при отравлении салатами в Казани 2024
Из 14 пострадавших после употребления’Салата Лобио’ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» в Казани восемь человек находятся тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора всего в Татарстане этот опасный салат купили 116 человек. Их обзвонили и расспросили насчет симптомов, а также дали им рекомендации по обращению за медпомощью при выявления признаков отравления. О новых госпитализированных после этого не сообщается.
Но интересен другой факт. В Татарстане интернет-пользователи в соцсетях стали припоминать, что тоже травились салатами из доставки, некоторые причем недавно:
«Съела вечером, а утро выдалось недобрым. Возможно, совпадение. Но больше этот салат не беру».
«Мы тоже им травились, да так что навсегда запомню, и если еще такое повторится, так оставлять не буду».
«На прошлой неделе мужу купила этот салат с тунцом и фасолью — его через полчаса им же и вырвало. Надеюсь, все тогда и вышло, сразу».
«Я вчера съела такой салат (с тунцом, фасолью и яблоком), простите, вырвало через 15 минут сразу после употребления, тошнило, пока весь не вышел. Больше готовые салаты никакие не буду брать нигде».
Что происходит после отравления салатами в Казани 2024
По факту отравления салатами ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» в Казани завели уголовное дело по статье «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в следственном комитете Татарстана.
Прокуратура также взяла на контроль ситуацию с массовым отравлением салатами в Казани. Сотрудники ведомства обеспечивает еще и соблюдение прав пострадавших на получение своевременной и качественной медицинской помощи.
Тем временем в Москве трех человек задержали по делу о массовом отравлении салатами. В их числе — руководитель организации по производству продукции, гендиректор частной компании по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.
Симптомы отравления салатами в Казани 2024
В Роспотребнадзоре Татарстана назвали симптомы при ботулизме, который заподозрили у отравившихся салатами ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». В их числе головная боль, затруднение глотания и речи, нарушение дыхания, нарушения зрения и мимики, тошнота и рвота, паралич.
Чтобы избежать заболевания следует:
— Для консервирования использовать хорошо очищенные, тщательно вымытые овощи, фрукты и грибы;
— Не использовать для консервирования продукты с признаками порчи;
— Не покупать на рынках и с рук консервы, вяленую рыбу и домашнюю колбасу;
— Хранить консервы в холодильнике или холодном погребе.