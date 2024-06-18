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В Казани изъяли 136 порций салата, от которого люди подхватили ботулизм

Остатки отправили на лабораторные исследования.

Источник: Комсомольская правда

В Казани остатки опасного салата в количестве 136 порций нашли и изъяли с точек продаж. Продукцию отправили на лабораторные исследования, сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

«Также установило круг покупателей салата “Лобио с фасолью”. Его приобрели 116 человек, которых обзвонили и рекомендовали обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов», — также рассказали в управлении.

Напомним, в Казани число отравившихся салатами выросло до 14 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.