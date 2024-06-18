Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества

«“Вам пришла посылка из-за границы”, — говорит по телефону некто, представившись сотрудником “Почты России”. И тут же сообщает, что нужно оплатить таможенный сбор», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
По информации киберполиции, чтобы отказаться от посылки, которую человек не заказывал, мошенники просят назвать код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон. Это, по их словам, нужно, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты.
«Целью такой мошеннической схемы может быть получение доступа к банковскому мобильному приложению с тем, чтобы впоследствии украсть деньги со счета или взять кредит», — уточняют в МВД РФ.
Также злоумышленники могут через код из смс получить доступ к аккаунту на госуслугах, собрать персональные данные гражданина и использовать их для будущих мошеннических схем.
В МВД по Республике Крым сообщают, что на полуострове продолжают регистрироваться преступления в отношении граждан, которые совершены дистанционным способом: посредством звонков, интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам.
«В период с 10 по 16 июня жертвами дистанционных мошенников стали 67 граждан», — сообщают в полиции.
Через звонки обмануты 44 человека. Преступники звонили в том числе через мессенджеры и в некоторых случаях использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.
18 граждан были обмануты через интернет-сайты, соцсети, еще пять крымчан потеряли деньги при переходе по неизвестным ссылкам и установке сторонних приложений.
Несколько дней назад пресс-служба республиканского МВД сообщила, что в Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков.