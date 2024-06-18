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В Пермском округе осудили участников крупного наркосиндиката

Пермский районный суд вынес приговор семерым фигурантам, которые обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Шестерым из них также инкриминировали участие в организованном преступном сообществе, а троим — легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Ранее были осуждены еще двое участников этого преступного сообщества, заключивших досудебное соглашение.

Деятельность фигурантов пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. В состав наркосиндиката входили жители Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. С лета 2022 года оперативники задержали четырех курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 0,5 кг. Впоследствии полицейские установили двух лиц, выполнявших функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных субъектов России.

В дальнейшем наркополицейские ликвидировали лабораторию, мощность которой позволяла изготовлять наркотики в промышленных масштабах. В ходе обысков стражи порядка изъяли не менее 170 кг прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 кг синтетических наркотиков.

Следователями был наложен арест на имущество фигурантов: земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн руб. в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Также установлено, что пятеро обвиняемых легализовали не менее 18,5 млн руб., добытых преступным путем. В общей сложности полицейскими пресечен сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков стоимостью 380 млн руб.

Суд признал виновными всех семерых фигурантов и приговорил к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее приговоры выслушали еще двое фигурантов, заключившие досудебные соглашения. Они проведут в колонии строгого режима 7 и 8 лет.