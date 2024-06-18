В Пермском округе осудили участников крупного наркосиндиката

Следователями был наложен арест на имущество фигурантов: земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн руб. в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Также установлено, что пятеро обвиняемых легализовали не менее 18,5 млн руб., добытых преступным путем. В общей сложности полицейскими пресечен сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков стоимостью 380 млн руб.