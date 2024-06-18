В Пермском округе осудили участников крупного наркосиндиката

Деятельность фигурантов пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. В состав наркосиндиката входили жители Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. С лета 2022 года оперативники задержали четырех курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 0,5 кг. Впоследствии полицейские установили двух лиц, выполнявших функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных субъектов России.
В дальнейшем наркополицейские ликвидировали лабораторию, мощность которой позволяла изготовлять наркотики в промышленных масштабах. В ходе обысков стражи порядка изъяли не менее 170 кг прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 кг синтетических наркотиков.
Следователями был наложен арест на имущество фигурантов: земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн руб. в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Также установлено, что пятеро обвиняемых легализовали не менее 18,5 млн руб., добытых преступным путем. В общей сложности полицейскими пресечен сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков стоимостью 380 млн руб.
Суд признал виновными всех семерых фигурантов и приговорил к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее приговоры выслушали еще двое фигурантов, заключившие досудебные соглашения. Они проведут в колонии строгого режима 7 и 8 лет.