Экс-замглавы украинских Минобороны и Генштаба объявили в розыск

В мае российские следователи предъявили заочное обвинение Мехеду и Бокии. По данным СК РФ, они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.