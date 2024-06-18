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Экс-замглавы украинских Минобороны и Генштаба объявили в розыск

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия, которым заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе. Это следует из базы розыска ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«Мехед Петр Николаевич. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указывается. Аналогичная карточка значится на Виктора Бокия, его также разыскивают по уголовной статье.

В мае российские следователи предъявили заочное обвинение Мехеду и Бокии. По данным СК РФ, они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

Мехед занимал должность замминистра обороны Украины с весны 2014 года по сентябрь 2015 года. Бокий был заместителем начальника Генштаба ВСУ с 2015-го по 2024 год.

СК