Бывшего заместителя главы администрации Батайска арестовали по делу о превышении полномочий

«Установлено, что чиновник, используя свое должностное положение, отдавал незаконные указания о необходимости склонения коммерсантов к перечислению денежных средств на счет строительной компании взамен вынесения комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования “Город Батайск”, председателем которой являлся он сам, положительного решения на публичных слушаниях», — говорится в сообщении.