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Бывшего заместителя главы администрации Батайска арестовали по делу о превышении полномочий

Ростовская область, 18 июня 2024. DON24.RU. В отношении бывшего заместителя главы администрации г. Батайска по территориальному развитию и строительству возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

По данным пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, сведения об этом были получены в рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска, превысившего должностные полномочия.

«Установлено, что чиновник, используя свое должностное положение, отдавал незаконные указания о необходимости склонения коммерсантов к перечислению денежных средств на счет строительной компании взамен вынесения комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования “Город Батайск”, председателем которой являлся он сам, положительного решения на публичных слушаниях», — говорится в сообщении.

ФСБ