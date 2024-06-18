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Понтон с нефтепродуктами вытащили из реки Охты

Специалисты продолжают устранять последствия аварии в водоеме в Северной столице.

Источник: соцсети

Специалисты вытащили из реки Охты три бесхозных понтона, один из которых загрязнял акваторию нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

— В настоящий момент на месте продолжают устранять последствия аварийной ситуации. Там устанавливают дополнительный ряд боновых заграждений, а также выпаривают набережную, чтобы очистить ее от вытекших во время подъема понтона загрязняющих веществ, — рассказали чиновники.

К слову, о полузатонувших понтонах в районе проспекта Уткина стало известно в начале июня этого года. Из технических узлов одной из конструкций в воду вымывалась нефть. Тогда же на место отправились специалисты, которые установили там боновые заграждения, собрали нефтеводяную смесь и обработали акваторию активной пеной. Установить владельца конструкций не удалось.

экология