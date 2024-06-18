Понтон с нефтепродуктами вытащили из реки Охты

К слову, о полузатонувших понтонах в районе проспекта Уткина стало известно в начале июня этого года. Из технических узлов одной из конструкций в воду вымывалась нефть. Тогда же на место отправились специалисты, которые установили там боновые заграждения, собрали нефтеводяную смесь и обработали акваторию активной пеной. Установить владельца конструкций не удалось.