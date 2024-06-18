Группировка «Юг» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — добавили в Минобороны РФ.