Польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с нелегалами

«Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию», — сказал один из участников акции (цитата по Wirtualna Polska).
Протестующие фермеры предполагают, что нелегальные мигранты не будут пересекать залитую свиным навозом полосу. По их словам, большинство из нелегалов исповедуют ислам.
МВД Польши неоднократно сообщало, что границу страны со стороны Белоруссии пытаются пересечь сотни нелегальных мигрантов. 3 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о возобновлении работы буферной зоны на границе Польши. Ее длина составила более 60 км, ширина — от 200 м до 2 км. Решение принято после того, как один из мигрантов ранил военнослужащего при попытке нелегально пересечь границу.