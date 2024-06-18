Польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с нелегалами

МВД Польши неоднократно сообщало, что границу страны со стороны Белоруссии пытаются пересечь сотни нелегальных мигрантов. 3 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о возобновлении работы буферной зоны на границе Польши. Ее длина составила более 60 км, ширина — от 200 м до 2 км. Решение принято после того, как один из мигрантов ранил военнослужащего при попытке нелегально пересечь границу.