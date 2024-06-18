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Вылетевший из Перми пилот самолёта сообщил о проблемах с двигателем

Воздушное судно совершало полёт до аэродрома в Ижевске.

Пилот самолёта, который вылетел из Пермского округа, сообщил о перебоях работы двигателя.

Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Aviaincident». Днём 16 июня капитан воздушного судна (КВС), которое вылетело с аэродрома Фролово, сообщил диспетчеру о перебоях в работе двигателя. КВС также доложил о поиске площадки для посадки в районе села Бабки.

«В 13.50 через борт рейса AFL 224 получена информация, что самолёт следует в сторону Ижевска, Пирогово по плану полёта. На запрос об объявлении сигнала Срочности или Бедствия получен отрицательный ответ», — рассказывает телеграм-канал.

Посадка в Ижевске была успешно совершена в 14:23 по Московскому времени 16 июня.