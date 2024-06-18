Вылетевший из Перми пилот самолёта сообщил о проблемах с двигателем

Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Aviaincident». Днём 16 июня капитан воздушного судна (КВС), которое вылетело с аэродрома Фролово, сообщил диспетчеру о перебоях в работе двигателя. КВС также доложил о поиске площадки для посадки в районе села Бабки.