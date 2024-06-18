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Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в Курганской области

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в Шадринске. Обстоятельства трагедии выясняют следователи, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

ЧП случилось в ночь на 18 июня. Тела мужчины и женщины 1979 и 1968 годов рождения обнаружили в сгоревшем частном доме на улице Октябрьской. По предварительным данным, они жили в помещении, где разгорелся огонь.

«Обстоятельства произошедшего пожара и причины гибели людей устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — уточнили в СУ СКР.

Уточняется, что пламя могло вспыхнуть из-за замыкания электрооборудования.

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