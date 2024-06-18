В Уфе мужчина изувечил супругу молотком.

В Уфе в конце апреля в полицию за помощью обратилась 61-летняя горожанка. Она сообщила, что супруг несколько раз ударил ее слесарным молотком и угрожал убийством. Сотрудники полиции установили и опросили всех участников конфликта.
«Как оказалось, между супругами идет бракоразводный процесс и раздел совместно нажитого имущества. На этой почве у них произошел словесный конфликт. Далее он перерос в потасовку, в результате которой 70-летний мужчина схватил молоток и нанес своей некогда любимой супруге удары по различным частям тела, при этом угрожал убийством», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По собранным участковыми материалам, отделение дознания отдела полиции № 10 УМВД России по Уфе возбудило уголовные дела по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении гражданина судом избрана мера пресечения — подписка о невыезде.