В Уфе мужчина изувечил супругу молотком.

«Как оказалось, между супругами идет бракоразводный процесс и раздел совместно нажитого имущества. На этой почве у них произошел словесный конфликт. Далее он перерос в потасовку, в результате которой 70-летний мужчина схватил молоток и нанес своей некогда любимой супруге удары по различным частям тела, при этом угрожал убийством», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.