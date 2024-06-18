В Ростовской области гражданин Украины осужден за приготовление теракта

Весной 2023 года Станислав Грудненко собирал информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ в городе Токмак Запорожской области для совершения террористического акта. В мае прошлого года осужденному незаконно были переданы координаты тайника со спрятанным в нем самодельным взрывным устройством. Обвиняемый планировал совершить теракты на трех объектах, в которых располагались российские военные, однако его действия пресекли сотрудники российских правоохранительных органов.