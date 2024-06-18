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В Ростовской области гражданин Украины осужден за приготовление теракта

Южный окружной суд приговорил 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко за приготовление к совершению террористического акта к 5 годам лишения свободы. Первые три года подсудимый проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Весной 2023 года Станислав Грудненко собирал информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ в городе Токмак Запорожской области для совершения террористического акта. В мае прошлого года осужденному незаконно были переданы координаты тайника со спрятанным в нем самодельным взрывным устройством. Обвиняемый планировал совершить теракты на трех объектах, в которых располагались российские военные, однако его действия пресекли сотрудники российских правоохранительных органов.