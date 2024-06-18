В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы

Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщало, что 9 июня около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на сторону КНДР после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. Южнокорейские военные предполагают, что оба раза северяне пересекли границу «непреднамеренно».