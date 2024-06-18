В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы

«Северная Корея, похоже, продолжает работы на границе, несмотря на многочисленные жертвы, вызванные взрывами мин в этом районе, добавил представитель южнокорейских Вооруженных сил, не предоставив более подробной информации о количестве пострадавших военнослужащих», — говорится в публикации.
Сегодня объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что солдаты КНДР якобы снова зашли на южнокорейскую территорию, но вернулись после предупредительных выстрелов и объявлений южнокорейских военнослужащих.
Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщало, что 9 июня около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на сторону КНДР после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. Южнокорейские военные предполагают, что оба раза северяне пересекли границу «непреднамеренно».
Северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты: кирки и лопаты. Командование отметило, что с апреля КНДР усиливает охрану границы. На границе северокорейские военные создают пустоши, устанавливают мины, укрепляют тактические дороги и строят сооружения, похожие на противотанковые барьеры.
Как пояснили в ОКНШ, демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть.