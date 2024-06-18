СК назвал задержанных по делу об отравлениях салатами в Москве

Задержанные по делу об отравлениях салатом с консервированной фасолью от сервиса «Кухня на районе» — генеральный директор компании «Локалкитчен», под которым работает бренд, Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин, говорится в сообщении Следственного комитета.
С ними были проведены следственные действия. «Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавила представитель СК Светлана Петренко.
После употребления салатов, приготовленных «Локалкитчен», отравились свыше сотни жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. В каждом регионе были заведены отдельные уголовные дела, их передадут в производство Главного следственного управления СК. Речь идет о ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.
РБК направил запрос ООО «Савон-К» и обратился за комментарием в пресс-службу компании «Кухни на районе».
У пострадавших зафиксирован ботулизм. Первые пациенты стали обращаться в столичные больницы 14 июня. Через три дня заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что отравился 121 человек, 30 из них в реанимации. В Нижнем Новгороде выявлено 14 случаев, 12 человек в реанимации; в Татарстане — тоже 14 случаев, в реанимации восемь пострадавших. ТАСС со ссылкой на подмосковный минздрав сообщил, что в больницах региона с предварительным диагнозом «ботулизм» находятся 20 человек.
«Кухня на районе» 16 июня временно приостановила свою работу для проверки всех продуктов.