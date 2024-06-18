СК назвал задержанных по делу об отравлениях салатами в Москве

У пострадавших зафиксирован ботулизм. Первые пациенты стали обращаться в столичные больницы 14 июня. Через три дня заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что отравился 121 человек, 30 из них в реанимации. В Нижнем Новгороде выявлено 14 случаев, 12 человек в реанимации; в Татарстане — тоже 14 случаев, в реанимации восемь пострадавших. ТАСС со ссылкой на подмосковный минздрав сообщил, что в больницах региона с предварительным диагнозом «ботулизм» находятся 20 человек.