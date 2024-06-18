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В Челябинске задержаны более 10 членов ОПГ, занимавшейся вымогательством

В Челябинске задержаны более 10 членов организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

По данным следствия, «на протяжении длительного периода времени группа местных жителей вымогала денежные средства и имущество у челябинцев».

Возбужден ряд уголовных. «При силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии задержаны более 10 причастных фигурантов», — уточнили в СУ СКР по области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД, которыми совместно с УФСБ России по Челябинской области осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Фигурантам предъявлены обвинения, решается вопрос о избрании меры пресечения.

ОБНОВЛЕНИЕ «Группа местных жителей на протяжении не менее полутора лет под различными предлогами, в том числе с применением насилия, вымогала денежные средства и иное имущество у челябинцев», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Операция по задержанию проводилась оперуполномоченными отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ.