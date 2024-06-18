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В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей

Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли в Петербурге.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли на Индустриальном проспекте, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга в Telegram-канале.

«Фонтан высотой 12 этажей забил из-под земли. В Красногвардейском районе на Индустриальном, 28 во время проведения гидравлических испытаний случился прорыв теплой воды, температура которой составляет 40 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия уже выехали специалисты ГУП ТЭКа Санкт-Петербурга.

ЖКХ