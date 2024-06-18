Экс-главе «Автодора» дали 12 лет за ущерб при строительстве ЦКАД

СК возбудил уголовное дело Кельбаха в марте 2019 года. Этому предшествовала масштабная проверка в «Автодоре», которую провела Счетная палата. Причиной послужили срывы срока сдачи ЦКАД. По мнению аудиторов, к этому привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом. Среди основных причин в Счетной палате назвали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах. При этом из-за неутвержденной проектно-сметной документации по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД, по мнению ведомства, невозможно определить полную стоимость строительства. Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на первом и пятом пусковых комплексах ЦКАД на 5,7 млрд рублей и 900 млн рублей соответственно, и неэффективные расходы на 415 млн рублей в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса. Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.