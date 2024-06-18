Экс-главе «Автодора» дали 12 лет за ущерб при строительстве ЦКАД

«Суд назначил Кельбаху С. В. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — зачитала текст приговора судья Ольга Затомская. Бывший чиновник, находившийся в ходе процесса под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.
Согласно тексту приговора, Кельбах признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ранее прокурор просил назначить подсудимому 14 лет лишения свободы.
«Гражданский иск потерпевшего удовлетворить частично. Взыскать в пользу Минтранса 1 млрд 954 млн рублей в счет погашения ущерба», — зачитала приговор судья. По ее словам, суд сохранил обеспечительный арест, наложенный на автомобили и банковские счета экс-чиновника.
СК возбудил уголовное дело Кельбаха в марте 2019 года. Этому предшествовала масштабная проверка в «Автодоре», которую провела Счетная палата. Причиной послужили срывы срока сдачи ЦКАД. По мнению аудиторов, к этому привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом. Среди основных причин в Счетной палате назвали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах. При этом из-за неутвержденной проектно-сметной документации по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД, по мнению ведомства, невозможно определить полную стоимость строительства. Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на первом и пятом пусковых комплексах ЦКАД на 5,7 млрд рублей и 900 млн рублей соответственно, и неэффективные расходы на 415 млн рублей в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса. Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.
По версии стороны обвинения, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в Газпромбанке, а в 2017 году завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса возглавляемому Арасом Агаларовым АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей. Эта компания являлась подрядчиком по строительству и ремонту первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон».
ЦКАД — не единственный проект, над созданием которого работал Кельбах. Чиновник также участвовал в проектировании Керченского моста, платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, а также реконструкции автодороги М4 «Дон».