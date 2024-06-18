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В Омске прекращены поиски 9-летней девочки

Ранее сообщалось, что девочка ушла в магазин.

УМВД России по Омской области сообщило, что девочка, которую искали на улице 15-й Марьяновской, сама пришла домой.

Полицейские уточнили, что по предварительным данным, в отношении неё противоправных действий не совершалось.

Сообщение о розыске 9-летней Аружан Жакуповой появилось 18 июня в 16.30. Сообщалось, что девочка гостила у родственников и отправилась в магазин за продуктами. Около 13:00 часов Аружан вышла из дома на улице 15-й Марьяновской, но в магазин так и не зашла. Отмечается, что девочка могла заблудиться, так как гостила у родственников и была плохо знакома с местностью.