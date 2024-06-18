В Омске прекращены поиски 9-летней девочки

Сообщение о розыске 9-летней Аружан Жакуповой появилось 18 июня в 16.30. Сообщалось, что девочка гостила у родственников и отправилась в магазин за продуктами. Около 13:00 часов Аружан вышла из дома на улице 15-й Марьяновской, но в магазин так и не зашла. Отмечается, что девочка могла заблудиться, так как гостила у родственников и была плохо знакома с местностью.