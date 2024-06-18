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В Одессе сотрудники военкоматов торгуют оружием, сообщило подполье

ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. Одесские правоохранители засняли на скрытую камеру, как сотрудники одного из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе продают оружие — предположительно, иностранцам, сообщил ресурс пророссийского подполья.

Источник: Reuters

«Из-за частых случаев незаконной продажи оружия полицейские решились на беспрецедентный шаг и предоставили материалы оперативной съемки, на которых запечатлена продажа оружия сотрудниками одного из ТЦК города Одесса иностранным гражданам», — говорится в сообщении.

Подпольщики поясняют, что добросовестные украинские сотрудники полиции повсеместно сталкиваются сейчас с невозможностью пресечь преступления, совершаемые представителями ВСУ и, в особенности, ТЦК, или завести на них дела. Это происходит из-за постоянного давления со стороны полицейского руководства и властей.