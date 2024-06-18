В областном Минздраве прокомментировали состояние здоровья пациентов с подозрением на ботулизм

«Ботулизм выбивается из привычного ряда инфекционных заболеваний, потому что это заболевание редко сопровождается температурой, жидким стулом или рвотой. Эти проявления могут быть, но они кратковременны, при этом на первый план выходят именно неврологические симптомы. Первые жалобы наших пациентов были связаны с нарушением зрения. Для ботулизма, действительно, типичны такие симптомы, как туман перед глазами, двоение — это следствия нарушения работы глазодвигательных мышц за счет изменения нервной проводимости», — пояснила Елена Тихомолова.