В областном Минздраве прокомментировали состояние здоровья пациентов с подозрением на ботулизм

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного Минздрава, заместитель главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы № 2 Нижнего Новгорода Елена Тихомолова, на сегодняшний день состояние всех пациентов стабилизировано, они уже получили противоботулиническую сыворотку. Медики продолжают необходимое лечение и наблюдение за больными.
«Пациенты начали поступать в медучреждения с воскресенья, все случаи заболевания связаны с употреблением в пищу продукции, приобретенной через службу доставки. Среди заболевших, в основном, пациенты молодого возраста, самому младшему из них 17 лет», — сообщила Елена Тихомолова.
Медик отметила, что ботулизм — это хорошо известное заболевание, которое встречается ежегодно, в том числе и в регионах России. Заболевание связано с попаданием в организм токсина, который вырабатывается бактерией рода «клостридии». Оно относится к токсикоинфекциям, и все клинические проявления связаны с действием токсина на организм. Главное проявление болезни — нарушение нервной проводимости.
«Ботулизм выбивается из привычного ряда инфекционных заболеваний, потому что это заболевание редко сопровождается температурой, жидким стулом или рвотой. Эти проявления могут быть, но они кратковременны, при этом на первый план выходят именно неврологические симптомы. Первые жалобы наших пациентов были связаны с нарушением зрения. Для ботулизма, действительно, типичны такие симптомы, как туман перед глазами, двоение — это следствия нарушения работы глазодвигательных мышц за счет изменения нервной проводимости», — пояснила Елена Тихомолова.
Самым опасным симптомом ботулизма является развитие дыхательной недостаточности. Это состояние является также следствием неврологических поражений: у человека нарушается глотание, происходит блокировка нейромышечной передачи, что нарушает деятельность дыхательной мускулатуры, угнетаются дыхательные центры, может наступить остановка дыхания. Именно для того, чтобы у заболевших не возникло остановки дыхания и связанных с ней патологических изменений, они переводятся на ИВЛ.
«Введение пациентам противоботулинической сыворотки позволяет нейтрализовать тот токсин, которым уже отравлен организм, снизить клинические проявления болезни. Подчеркну, что в Нижегородской области достаточное количество этого препарата», — сказала врач.
Что касается вариантов заражения ботулизмом, в основном, речь идет о возникновении токсина в анаэробной среде. Это могут быть консервы, которые хранились в неправильных условиях, в частности, температурных. Вместе с тем токсин может активно вырабатываться и в относительно аэробных условиях. Споры бактерий находятся в почве, откуда они могут попасть в пищевые продукты, и при подходящих условиях бактерия начинает вырабатывать токсин, который накапливается в пище.
По словам Елены Тихомоловой, сам токсин не имеет ни запаха, ни вкуса. Наличие токсина в продукте никак не сопровождается его визуальными изменениями.