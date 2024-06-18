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На СВО погиб 62-летний руководитель хора Сергей Ширинкин из Пермского края

Его не стало 23 мая.

Источник: администрация Юсьвинского муниципального округа

Руководитель хора из Пермского края Сергей Ширинкин погиб на специальной военной операции в возрасте 62-х лет, сообщает администрация Юсьвинского муниципального округа.

Мужчина родился 12 марта 1962 года. Он окончил пермский КПУ по специальности «руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов». С 1980 года он начал работать хормейстером народного ансамбля песни и танца при Юсьвинском РДК.

Сергей Ширинкин был автором песен и худруком группы «Старики», которая выступала на российских и межрегиональных фестивалях во множестве городов России.

«Нет ни одного районного центра в Пермском крае, где бы ни бывали с гастролями группа “Старики” или народный ансамбль “Юсьвинские узоры”, что говорит о востребованности коллективов Юсьвинского РДК, высоком исполнительском мастерстве участников и профессионализме художественного руководителя», — добавляет муниципалитет.

В последние годы Сергей Ширинкин работал с ветеранским коллективом в КДЦ Кудымкара. Мужчина погиб на специальной военной операции 23 мая.

Прощание с бойцом пройдёт 19 июня в Юсьвинском культурно-досуговом центре. Начало траурного митинга запланировано на 12:00.