На СВО погиб 62-летний руководитель хора Сергей Ширинкин из Пермского края

«Нет ни одного районного центра в Пермском крае, где бы ни бывали с гастролями группа “Старики” или народный ансамбль “Юсьвинские узоры”, что говорит о востребованности коллективов Юсьвинского РДК, высоком исполнительском мастерстве участников и профессионализме художественного руководителя», — добавляет муниципалитет.