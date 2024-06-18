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В Вене гражданин Молдовы напал и убил девушку из Чили: Полицейские застрелили его, когда он голый и с топором бросился на них

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы был смертельно ранен после нападения на полицию в Вене.

Инцидент произошел 11 июня, когда 26-летний голый мужчина напал с топором на 22-летнюю девушку из Чили и убил ее. Полиция была вызвана коллегами пострадавшей, которые стали свидетелями нападения по видеозвонку.

По данным правоохранителей, 22-летняя уроженка Чили пожаловалась друзьям на своего соседа по комнате, которого опасалась. Те вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили 26-летнего мужчину, разгуливавшего с голым торсом возле дома в городе Вена. В руках у него был топор.

При задержании он оказал сопротивление и был застрелен полицейскими. В квартире было найдено тело убитой им девушки.

Агрессором оказался уроженец села Колибаш Кагульского района.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП.