В Вене гражданин Молдовы напал и убил девушку из Чили: Полицейские застрелили его, когда он голый и с топором бросился на них

Гражданин Молдовы был смертельно ранен после нападения на полицию в Вене.
Инцидент произошел 11 июня, когда 26-летний голый мужчина напал с топором на 22-летнюю девушку из Чили и убил ее. Полиция была вызвана коллегами пострадавшей, которые стали свидетелями нападения по видеозвонку.
По данным правоохранителей, 22-летняя уроженка Чили пожаловалась друзьям на своего соседа по комнате, которого опасалась. Те вызвали полицию.
Прибывшие правоохранители обнаружили 26-летнего мужчину, разгуливавшего с голым торсом возле дома в городе Вена. В руках у него был топор.
При задержании он оказал сопротивление и был застрелен полицейскими. В квартире было найдено тело убитой им девушки.
Агрессором оказался уроженец села Колибаш Кагульского района.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП.