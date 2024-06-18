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Два слесаря пострадали при взрыве газового баллона в Лобне

В Лобне организована проверка по факту взрыва газа в подвале жилого дома, в результате которого пострадали двое мужчин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

Источник: РИА "Новости"

«18 июня двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении жилого дома в городе Лобне. Однако при проведении сварочных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого двое мужчин получили ожоги тела различной степени тяжести. По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка», — рассказала Врадий.

Она отметила, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр.