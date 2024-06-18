Два слесаря пострадали при взрыве газового баллона в Лобне

«18 июня двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении жилого дома в городе Лобне. Однако при проведении сварочных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого двое мужчин получили ожоги тела различной степени тяжести. По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка», — рассказала Врадий.