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Девушку в Башкирии, пытавшуюся зарезать 1,5-годовалого сына, осудили на 11 лет

Пытавшейся убить маленького сына жительнице Башкирии дали 11 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 июня, в Башкирии Белебеевский городской суд вынес приговор девушке, пытавшейся зарезать полуторагодовалого сына. Об этом рассказали пресс-службы инстанции, а также прокуратуры и Следственного комитета.

Эта жуткая история произошла минувшей осенью, в ночь на 7 октября, в небольшом поселке Приютово Белебеевского района. 22-летняя женщина устроила пьяные разборки с сожителем, а когда тот ушел из дома, обрушила всю свою злость на беззащитного полуторагодовалого сынишку, плакавшего в кроватке. Обезумевшая мать несколько раз ударила малыша ножом в живот, а опомнившись, все же попросила вызвать скорую.

— Благодаря своевременно прибывшим медицинским работникам, жизнь ребенка удалось спасти, он был доставлен санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в город Уфу. В настоящее время ребенок проживает с отцом, — сообщает СК.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подсудимая признала свою вину. Ее приговорили к 11 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.