Девушку в Башкирии, пытавшуюся зарезать 1,5-годовалого сына, осудили на 11 лет

Эта жуткая история произошла минувшей осенью, в ночь на 7 октября, в небольшом поселке Приютово Белебеевского района. 22-летняя женщина устроила пьяные разборки с сожителем, а когда тот ушел из дома, обрушила всю свою злость на беззащитного полуторагодовалого сынишку, плакавшего в кроватке. Обезумевшая мать несколько раз ударила малыша ножом в живот, а опомнившись, все же попросила вызвать скорую.