После массовых отравлений в трех городах остановлена работа «Кухни на районе»

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 14 человек оказались в больнице после употребления салата лобио, приготовленного ООО «Локалкитчен» и купленного нижегородцами через службу доставки «Самокат». В Москве за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 120 человек, в Татарстане — более 10 человек находятся в медицинском учреждении, восемь из них — в реанимации. У пострадавших обнаружены признаки ботулизма.