Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После массовых отравлений в трех городах остановлена работа «Кухни на районе»

Деятельность ООО «Локалкитчен» (юридическое лицо компании «Кухня на районе») и производителя фасоли «Савон-К» после массовых отравлений в Моcкве, Нижнем Новгороде и Казани приостановлена. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Во всех трех города возбуждены и расследуются уголовные дела о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В работе обеих организаций выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и руководителем компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 14 человек оказались в больнице после употребления салата лобио, приготовленного ООО «Локалкитчен» и купленного нижегородцами через службу доставки «Самокат». В Москве за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 120 человек, в Татарстане — более 10 человек находятся в медицинском учреждении, восемь из них — в реанимации. У пострадавших обнаружены признаки ботулизма.