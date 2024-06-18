После массовых отравлений в трех городах остановлена работа «Кухни на районе»

Во всех трех города возбуждены и расследуются уголовные дела о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В работе обеих организаций выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и руководителем компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 14 человек оказались в больнице после употребления салата лобио, приготовленного ООО «Локалкитчен» и купленного нижегородцами через службу доставки «Самокат». В Москве за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 120 человек, в Татарстане — более 10 человек находятся в медицинском учреждении, восемь из них — в реанимации. У пострадавших обнаружены признаки ботулизма.