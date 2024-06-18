Суд в Ростове огласит приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и Захарченко

Речь идёт о покушении на убийство первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и убийстве Арсена Павлова (Моторолы). Сегодня, 18 июня, обвиняемые выступили с последним словом. По данным следствия, Александр Погорелов в 2016 году установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме Моторолы…