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Суд в Ростове огласит приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и Захарченко

Оглашение состоится 19 июня.

Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове, 19 июня огласит приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и покушении на Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о покушении на убийство первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и убийстве Арсена Павлова (Моторолы). Сегодня, 18 июня, обвиняемые выступили с последним словом. По данным следствия, Александр Погорелов в 2016 году установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме Моторолы…

Прокурор во время прений запросил для фигурантов большие сроки: Александру Погорелову — пожизненное заключение, Артёму Ену — 28 лет, Василию Чурилову — 29 лет, Александру Тимошенко — 24 года строгого режима.

«Завтра состоится оглашение приговора», — пояснили в суде.

А ранее мы сообщали, что на Дону за служебный подлог осудили врио начальника отдела МВД.