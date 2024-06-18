Главу Ростовского УФНС на 72 часа задержал суд в Воронеже

Ленинский райсуд Воронежа постановил продлить еще на 72 часа задержание двух налоговых чиновников из Ростовской области и завкафедрой «Налоги и налогообложение» Ростовского государственного экономического университета. Об этом стало известно 18 июня из официального сообщения пресс-службы суда.
Уточняется, что глава УФНС Андрей М. и завкафедрой Анжелика М. подозреваются в даче взятки в крупном размере. А руководитель межрайонной инспекции ФНС № 25 по Ростовской области Тигран Д. — в посредничестве передачи денег.
О продлении срока задержания ходатайствовал воронежский следователь. Он объяснил это тем, что ему требуется время для сбора сведений, достаточных для ареста всех фигурантов дела по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.
Ранее в Москве был задержан ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, которого обвиняют в даче взятки за получение ученой степени третьему лицу. Этим лицом, как полагают СМИ, может быть его жена, защищавшая в 2022 году диссертацию. Вместе с ректором по делу проходит и посредник — профессор ВГУ Юрий Трещевский.