Главу Ростовского УФНС на 72 часа задержал суд в Воронеже

Ранее в Москве был задержан ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, которого обвиняют в даче взятки за получение ученой степени третьему лицу. Этим лицом, как полагают СМИ, может быть его жена, защищавшая в 2022 году диссертацию. Вместе с ректором по делу проходит и посредник — профессор ВГУ Юрий Трещевский.