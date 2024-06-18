В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева

Последнее видео на YouTube-канале, который вел Садыков, вышло ранее сегодня. Там Токаев назван «марионеткой в руках российского влияния». В ролике также рассказывается об «агентах Кремля» из окружения казахстанского президента. Оппозиционер активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года. На родине он объявлен в розыск по статье о разжигании розни.