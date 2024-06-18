Рогов заявил, что вывод из строя ДнепроГЭС нарушил военное производство ВСУ

«Генерации Днепровской ГЭС нет, это произошло после удара неделю назад. Ее пытались восстановить, но не получилось. ДнепроГЭС была важна с точки зрения стабилизации перепадов и маневрирования, где станция играла ключевую роль не только в Запорожье, но и во всем приднепровском регионе. Сейчас эти мощности выпали, закрывать их можно только импортом», — сказал Рогов.