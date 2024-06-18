Рогов заявил, что вывод из строя ДнепроГЭС нарушил военное производство ВСУ

«Генерации Днепровской ГЭС нет, это произошло после удара неделю назад. Ее пытались восстановить, но не получилось. ДнепроГЭС была важна с точки зрения стабилизации перепадов и маневрирования, где станция играла ключевую роль не только в Запорожье, но и во всем приднепровском регионе. Сейчас эти мощности выпали, закрывать их можно только импортом», — сказал Рогов.
По его словам, выведение из строя Днепровской ГЭС направлено на прекращение производства в интересах ВСУ. «Это удар по военным производственным мощностям в городе Запорожье, где производились и дроны — уже были [российские] прилеты по одному из цехов. И та же металлургия, которая является локомотивом с точки зрения обеспечения военных потребностей и поставок для ВСУ», — отметил собеседник агентства.
Рогов добавил, что удары наносились «филигранно, плотина не нарушена, связь между двумя берегами сохранилась».
Ранее Рогов сообщал ТАСС, что ракетные удары по комплексу Днепровской ГЭС наносились в марте и мае, в результате чего были частично выведены из строя машинные залы станции.