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Рогов заявил, что вывод из строя ДнепроГЭС нарушил военное производство ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Прекращение генерации Днепровской ГЭС в результате российских ударов повлияло на военное производство для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Генерации Днепровской ГЭС нет, это произошло после удара неделю назад. Ее пытались восстановить, но не получилось. ДнепроГЭС была важна с точки зрения стабилизации перепадов и маневрирования, где станция играла ключевую роль не только в Запорожье, но и во всем приднепровском регионе. Сейчас эти мощности выпали, закрывать их можно только импортом», — сказал Рогов.

По его словам, выведение из строя Днепровской ГЭС направлено на прекращение производства в интересах ВСУ. «Это удар по военным производственным мощностям в городе Запорожье, где производились и дроны — уже были [российские] прилеты по одному из цехов. И та же металлургия, которая является локомотивом с точки зрения обеспечения военных потребностей и поставок для ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Рогов добавил, что удары наносились «филигранно, плотина не нарушена, связь между двумя берегами сохранилась».

Ранее Рогов сообщал ТАСС, что ракетные удары по комплексу Днепровской ГЭС наносились в марте и мае, в результате чего были частично выведены из строя машинные залы станции.

энергетика