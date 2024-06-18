Коломойского подозревают в заказе убийства в 2003 году адвоката зятя Кучмы

Согласно судебным материалам, в 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды. По версии следствия, летом 2003 года подозреваемые избили не того человека, которого «заказал» Коломойский. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Узнав, что ошиблись с «объектом», участники банды начали слежку за потенциальной жертвой и предприняли попытку убийства, но не смогли довести преступление до конца «по независящим от них обстоятельствам».
Владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук входит в пятерку богатейших людей Украины, в апреле занял 1 623-е место в рейтинге самых богатых людей мира 2024 года по версии журнала Forbes, имея в активе $2 млрд. Пинчук женат на Елене Пинчук (урожденная Кучма).
Дело Коломойского
Коломойский был задержан 2 сентября 2023 года. Ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн по курсу Нацбанка на тот момент).
Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение — в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, после чего Коломойский находился под арестом. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.
9 мая 2024 года суд в Киеве лишил Коломойского возможности выйти из-под стражи под залог, назначив ему безальтернативный арест до 7 июля в рамках уголовного дела об организации заказного убийства. Однако тогда сообщалось лишь имя адвоката — Сергей Карпенко — и не указывалось, что он связан с Пинчуком.