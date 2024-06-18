Коломойского подозревают в заказе убийства в 2003 году адвоката зятя Кучмы

Согласно судебным материалам, в 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды. По версии следствия, летом 2003 года подозреваемые избили не того человека, которого «заказал» Коломойский. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Узнав, что ошиблись с «объектом», участники банды начали слежку за потенциальной жертвой и предприняли попытку убийства, но не смогли довести преступление до конца «по независящим от них обстоятельствам».