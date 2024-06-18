Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине

«На территории Климовского района местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте», — написал он.
Третий получил ранения, его доставили в больницу, добавил губернатор.
Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.