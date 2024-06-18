В Самаре смягчен приговор бывшим топ-менеджерам РКЦ «Прогресс»

В частности, срок заключения бывших топ-менеджеров в колонии общего режима сокращен с семи лет до шести лет и 11 месяцев. Также они на полтора года лишились права занимать должности на госслужбе в сфере космической деятельности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. В числе прочего суд исключил осуждение Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) «в связи с излишней квалификацией деяния».