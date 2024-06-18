В Самаре смягчен приговор бывшим топ-менеджерам РКЦ «Прогресс»

Речь идет о наказании, которое назначил экс-сотрудникам предприятия Октябрьский районный суд Самары в сентябре 2023 года, признав их виновными в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. Приговор бывшим Сергею Тюлевину и Светлане Кирилиной пересмотрела апелляционная инстанция суда Самарской области.
В частности, срок заключения бывших топ-менеджеров в колонии общего режима сокращен с семи лет до шести лет и 11 месяцев. Также они на полтора года лишились права занимать должности на госслужбе в сфере космической деятельности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. В числе прочего суд исключил осуждение Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) «в связи с излишней квалификацией деяния».
Бывшим топ-менеджерам «Прогресса» инкриминировалось заключение в 2014 году фиктивного, по мнению следствия, договора с ООО «Союзобщемашимпорт». Контрактом предусматривались установление шефского надзора за строительством фундамента и подготовка монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса «Шулер». При этом потребности в оказании указанных услуг не было, и работы не выполнялись. Однако оплата невыполненных работ была произведена. Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн руб.