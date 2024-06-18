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В Молдове произошло серьёзное ДТП: Пятеро человек попали в больницу, в том числе трое детей

Инцидент произошёл на трассе Кишинев-Оргеев-Бельцы.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Кишинев-Оргеев-Бельцы произошла авария, в результате которой пятеро человек попали в больницу. 26-летний водитель не соблюдал дистанцию и столкнулся с Opel Astra под управлением 51-летнего водителя. Пострадавшие — 51-летний водитель, пассажирка и трое детей — были госпитализированы.

«После удара 51-летний водитель и пассажирка другого автомобиля были доставлены на машине скорой помощи для осмотра в больницу вместе с тремя несовершеннолетними детьми. 26-летнему водителю провели тестирование на алкотестере, результат которого показал отсутствие алкоголя в крови. Другому водителю будут проведены дополнительные анализы крови», — сообщила Realitatea.md пресс-секретарь Инспекции полиции Оргеева Елена Баэтрау.