В Молдове произошло серьёзное ДТП: Пятеро человек попали в больницу, в том числе трое детей

На трассе Кишинев-Оргеев-Бельцы произошла авария, в результате которой пятеро человек попали в больницу. 26-летний водитель не соблюдал дистанцию и столкнулся с Opel Astra под управлением 51-летнего водителя. Пострадавшие — 51-летний водитель, пассажирка и трое детей — были госпитализированы.