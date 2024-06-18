Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

«17 июня 2024 года 15-летний работник одного из аттракционов, размещенных в городском парке, при подготовке к запуску аттракциона получил электротравму», — сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба Главного следственного управления Следкома Крыма и Севастополя, 15-летний парень находится в реанимации.
«В ходе проверки будут установлены законность трудоустройства несовершеннолетнего, лица, ответственные за эксплуатацию аттракционов и соблюдение техники безопасности на территории парка», — уточнили в ведомстве.
Проверочные мероприятия также проводит прокуратура, в частности об охране труда при предоставлении услуг населению.