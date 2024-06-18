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Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. Несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.

«17 июня 2024 года 15-летний работник одного из аттракционов, размещенных в городском парке, при подготовке к запуску аттракциона получил электротравму», — сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба Главного следственного управления Следкома Крыма и Севастополя, 15-летний парень находится в реанимации.

«В ходе проверки будут установлены законность трудоустройства несовершеннолетнего, лица, ответственные за эксплуатацию аттракционов и соблюдение техники безопасности на территории парка», — уточнили в ведомстве.

Проверочные мероприятия также проводит прокуратура, в частности об охране труда при предоставлении услуг населению.

Прокуратура