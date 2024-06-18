В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину

САМАРА, 18 июн — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение водителю катера, который 15 июня переехал мужчину на реке Волге в Самарской области, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале.
По версии следствия, вечером 15 июня водитель катера в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Самарской области нарушил правила безопасности движения и наехал на плавающего мужчину 1989 года рождения. Тот в результате полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение.
«Центральным МСУТ СК России в рамках расследования уголовного дела … установлен житель Новокуйбышевска, совершивший наезд и скрывшийся с места происшествия. Мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека), в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении Центрального МСУТ СК России.
Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Изъяты все имеющие значение для следствия вещественные доказательства, по которым назначены криминалистические экспертизы.