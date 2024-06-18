В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину

По версии следствия, вечером 15 июня водитель катера в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Самарской области нарушил правила безопасности движения и наехал на плавающего мужчину 1989 года рождения. Тот в результате полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение.