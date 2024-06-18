Во время шторма 16 июня в Сочи в море пропали два туриста — МЧС

Третий день Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиски туристов, пропавших во время шторма 16 июня: 20-летней девушки из Липецкой области и 24-летнего жителя Красноярска. Пропавшие зашли в море во время непогоды и были унесены волнами далеко от берега. Дальнейшая их судьба неизвестна, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
Туристку из Липецка буквально смыло волной в море на пляже «Ривьера». Девушка вместе с молодым человеком гуляли вдоль воды во время непогоды. Их накрыла мощная волна и унесла в море. Мужчине удалось выбраться из воды, а его спутнице — нет.
Турист из Красноярска купался в шторм на центральном пляже в Лазаревском.
Специалисты МЧС России уже обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов Сочи, прибрежную зону. акваторию Черного моря в километре от берега. Поисковая операция продолжается.