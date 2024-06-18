На озере в Челябинской области утонула 14-летняя школьница

Новая трагедия на воде произошла сегодня, 18 июня, в Озерске.
Как стало известно, девочка купалась на Озере Иртяш. Однако, по данным ГУ МЧС России по Челябинской области, место было не оборудовано для этого.
«Очевидцами в 10 метрах от берега было обнаружено тело подростка. Спасателями Озерского ГО тело извлечено на берег, передано сотрудникам полиции», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МЧС также добавили, что в настоящее время устанавливается личность погибшей 14-летней девочки и обстоятельства трагедии.