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На озере в Челябинской области утонула 14-летняя школьница

Новая трагедия на воде произошла сегодня, 18 июня, в Озерске.

Новая трагедия на воде произошла сегодня, 18 июня, в Озерске.

Как стало известно, девочка купалась на Озере Иртяш. Однако, по данным ГУ МЧС России по Челябинской области, место было не оборудовано для этого.

«Очевидцами в 10 метрах от берега было обнаружено тело подростка. Спасателями Озерского ГО тело извлечено на берег, передано сотрудникам полиции», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

В региональном управлении МЧС также добавили, что в настоящее время устанавливается личность погибшей 14-летней девочки и обстоятельства трагедии.