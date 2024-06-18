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Автобус из Самарской области попал в смертельную аварию под Рязанью

Под Рязанью погибли 7 человек, ехавших из Самарской области.

Источник: СУ СК России по Рязанской области

Ранним утром во вторник, 18 июня, стало известно о страшной смертельной аварии под Рязанью. Один из микроавтобусов следовал из города Сызрань Самарской области.

По данным СУ СК России по Рязанской области, на 273-м км трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе водитель микроавтобуса двигался по маршруту «Сызрань — Москва». Из-за нарушения правил ПДД водитель вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения транспорт отлетел и попал в аварию с двумя автопоездами.

Из-за аварии погибли водитель и 6 пассажиров микроавтобуса из Сызрани, а также водитель легковушки. В больницу доставили 13 пострадавших. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров.