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Крупный пожар в Симферополе ликвидирован

СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. Крупный пожар в Симферополе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В 14.57 ликвидация возгорания на площади 200 квадратных метров менее, чем за пол часа», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Сухая растительность загорелась в Симферополе по улице Батаева во вторник днем. Для тушения огня привлекались дополнительные силы.

В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара.

В начале июня в трех районах Крыма, в том числе в Симферополе, был введен наивысший класс пожарной опасности.

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