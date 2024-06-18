Крупный пожар в Симферополе ликвидирован

«В 14.57 ликвидация возгорания на площади 200 квадратных метров менее, чем за пол часа», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Сухая растительность загорелась в Симферополе по улице Батаева во вторник днем. Для тушения огня привлекались дополнительные силы.
В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара.
В начале июня в трех районах Крыма, в том числе в Симферополе, был введен наивысший класс пожарной опасности.